Verso Parma-Inter: il probabile 11 scelto da Inzaghi

Inzaghi cerca di non farsi distrarre dal mercato

Parma-Inter , in programma domani alle 19 al Tardini , sarà la penultima amichevole pre campionato dell'Inter di Simone Inzaghi . In attesa di capire che piega prenderà la stagione in base al mercato in entrata e in uscita, il tecnico si appresta ad affrontare i ducali con il materiale a disposizione.

Alexis Sanchez, l'unico attaccante che dovrebbe essere certo di partire titolare alla prima di campionato, vista la squalifica di Lautaro Martinez, ma non è in condizioni ottimali. Il cileno infatti sta recuperando dagli acciacchi rimediati con la nazionale cilena in Copa America. Per questo Inzaghi quasi certamente domani verrà lasciato a riposo, per non compromettere il suo recupero. Con la comitiva dovrebbe partire anche Romelu Lukaku che, quasi sicuramente, non scenderà in campo ma verrà usato come "monito" per il Chelsea, qualora i tempi di finalizzazione della trattativa si allungassero ulteriormente. Questa la probabile formazione nerazzurra: