Mercato – Folle idea Insigne per l’Inter: Marotta prova il colpo dal Napoli

Nella formazione di Simone Inzaghi potrebbe agire da seconda punta

Antonio Siragusano

Dopo il primo pomeriggio a tinte nerazzurre per Edin Dzeko trascorso con i nuovi compagni ad Appiano Gentile, in attesa dell'ufficialità prevista per la giornata odierna, l'Inter sta già pensando al prossimo colpo. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, infatti, Beppe Marotta starebbe pensando a Lorenzo Insigne come folle idea di mercato e possibile rinforzo per l'attacco, approfittando dei problemi che sta riscontrando l'entourage del calciatore nel bel mezzo della trattativa per il rinnovo del contratto con il Napoli.

Qualora l'Inter dovesse realmente tentare l'affondo, potrebbe bastare un'offerta da 25 milioni di euro in virtù della scadenza fissata al 30 giugno 2022. Il presidente De Laurentiis a quel punto potrebbe aprire ad una cessione per scongiurare il rischio di perdere il talento partenopeo tra meno di un anno a parametro zero, ma l'Inter dovrebbe comunque accontentare le richieste di Insigne per il nuovo contratto, dal momento che adesso guadagna circa 5 milioni di euro più bonus e punta chiaramente ad avere un ingaggio più elevato.

Secondo quanto aggiunto in mattinata dal Corriere dello Sport, l'offerta pensata da Marotta potrebbe aggirarsi intorno ai 6 milioni di euro, ma con la possibilità di gestire i diritti di immagine. Qualora l'assalto dovesse fallire, l'Inter potrebbe comunque trattare il calciatore dal prossimo gennaio per averlo a costo zero in vista della prossima estate. Per il quotidiano romano, il club nerazzurro vorrebbe offrire al Napoli 15 milioni più il cartellino di Sanchez, sebbene difficilmente i partenopei accetteranno contropartite.