GdS – E’ già grande feeling tra Dzeko e Inzaghi: la prima giornata nerazzurra del bosniaco

L'attaccante in serata ha partecipato anche alla cena di squadra organizzata dai nuovi compagni

E' stata una giornata molto intensa e piena di impegni quella di ieri per Edin Dzeko, volato finalmente a Milano per iniziare la sua primissima giornata nerazzurra. L'attaccante bosniaco, atterrato intorno alle 11.40 all'aeroporto di Linate insieme alla moglie e all'agente Alessandro Lucci, per prima cosa ha svolto le visite mediche e ottenuto l'idoneità sportiva presso il Coni. Intorno alle 15.30 è stato finalmente ad Appiano Gentile dove, oltre a deporre la firma sul nuovo contratto che per due anni lo legherà all'Inter, ha pranzato insieme all'amministratore delegato Beppe Marotta e al direttore sportivo Piero Ausilio.

Con Simone Inzaghi, poi, è andata in scena una lunga conversazione che si è spostata molto sul piano tattico. Il tecnico ha spiegato a Dzeko chiaramente cosa si aspetta da lui in questa nuova Inter: metterà in evidenza le caratteristiche fisiche che lo avvicinano a Romelu Lukaku, sfruttando però le grandi doti nel ricamare gioco. Contrariamente a quanto ci si aspettava, l'attaccante non ha potuto allenarsi a causa di lievi intoppi che hanno fatto slittare di un giorno l'ufficialità, ma ha comunque avuto modo di conoscere Hakan Calhanoglu, l'unico interista rimasto nel pomeriggio alla Pinetina per completare un lavoro personalizzato.