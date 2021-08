GdS – Inter, presentata offerta ufficiale per Dumfries. E Nandez rimane un obiettivo

L'esterno olandese sarà con ogni probabilità il prossimo rinforzo per Inzaghi

Dopo aver portato a casa Edin Dzeko come primo sostituto di Romelu Lukaku, ecco che l'Inter punta a rinforzarsi in una corsia di destra dove il vuoto lasciato da Achraf Hakimi oltre un mese fa non è ancora stato rimpiazzato. Con il tesoretto maturato dalla cessione del centravanti belga, infatti, Denzel Dumfries è tornato in cima alla lista dei desideri di mercato del club nerazzurro. Per l'esterno, ecco che il PSV Eindhoven fa una valutazione pari a 20 milioni di euro, anche se l'Inter nella giornata di ieri ha fatto recapitare una prima offerta ufficiale da 12 milioni più due di bonus.