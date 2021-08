TS – Inter, Marotta a cena con l’agente di Correa: le cifre dell’operazione

Il fantasista argentino è in cima ai desideri di Simone Inzaghi

L'Inter non ha alcuna intenzione di fermarsi ad Edin Dzeko dopo aver perso in maniera inaspettata Romelu Lukaku. Il club nerazzurro sa benissimo quelli che saranno i prossimi passi sul mercato e che porteranno presumibilmente Denzel Dumfries entro l'inizio del campionato a disposizione di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, però, potrebbe presto riabbracciare anche un vecchio pupillo valorizzato nelle ultime stagioni trascorse sulla panchina della Lazio come Joaquin Correa.