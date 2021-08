Prosinecki incorona Dzeko: “Pochi attaccanti hanno più qualità di lui”

"Con lui anche Lautaro Martinez potrà migliorare"

Prosinecki, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: "Non credo che come dicono tanti l'Inter si sia fatta trovare impreparata al dopo Lukaku prendendo un "vecchietto". Quanti attaccanti ci sono in circolazione con più qualità di Edin? Guai a sottovalutare un acquisto del genere, è un colpo importante. Sa giocare con qualsiasi tipologia di compagno di reparto. L'età è un problema relativo, sempre più arrivano ai 35 anni in ottime condizioni fisiche. Lui ha conservato il proprio corpo nel migliore dei modi. Mi aspetto che, ora che potrà essere felice anche fuori dal campo, ci regali una stagione super".