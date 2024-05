Inter, annuncio di Arnautovic: “Addio? Ecco cosa farò il prossimo anno”

Ha chiuso come meglio non poteva la sua prima stagione dal ritorno all‘Inter Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco, autore di una doppietta contro il Verona nell’ultimo turno, non è però sicuro di una conferma per la prossima annata. Nonostante le voci sul suo possibile addio, l’attaccante si è detto tranquillo in questo momento.

Queste le sue parole ai microfoni di Orf in Austria: “So benissimo cosa succederà dopo. Sono completamente rilassato. È stato difficile, non ero abituato, ho sempre giocato dall’inizio. Sapevo che all’Inter sarebbe stato più difficile, Lautaro e Thuram due hanno fatto un lavoro eccezionale e sono orgoglioso anche di loro”.

Come confermato da Arnautovic, il desiderio è quello di poter rimanere all’Inter: “I giornalisti parlano molto quando la giornata è lunga, lo sappiamo tutti, soprattutto in Italia. Ho ancora un contratto con l’Inter, sono completamente soddisfatto, siamo diventati campioni. Nessuno mi ha detto niente, nemmeno a mio fratello (il suo agente Danijel, ndr). Mi sto preparando per l’Europeo, poi vado in vacanza, poi mi preparo per il prossimo anno con l’Inter”.