Cessione Oristanio: l’Inter fissa un incontro per il suo futuro

Gaetano Oristanio è uno dei giocatori dell’Inter attualmente in prestito e il suo futuro sembra essere ancora lontano dalla Pinetina. L’attaccante classe 2002, infatti, è nella lista dei giocatori con i quali i nerazzurri puntano a fare cassa per finanziare il mercato.

Proprio il Cagliari, squadra con cui ha militato in questa stagione, sembra intenzionato ad averlo ancora in rosa. In questo senso, come racconta La Nuova Sardegna, è stato fissato un incontro nei prossimi giorni per discutere del suo futuro.

Il club sardo ha un’opzione di riscatto da 4 milioni di euro, con l’Inter che però ha il diritto al controriscatto. Da capire a quale accordo giungeranno i due club.