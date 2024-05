Inter-Nacho, l’annuncio sul prossimo club: “Ho già deciso”

Non è mai passato di moda il nome di Nacho dalle parti di Viale della Liberazione. Il centrale spagnolo in scadenza di contratto del Real Madrid sogna di poter sollevare la sua prima Champions League da capitano tra pochissimi giorni a Wembley. Un trofeo che potrebbe essere l’ultimo della sua lunghissima militanza con i colori blancos.

Il difensore ha già ricevuto diverse proposte per lasciare a zero il Real Madrid in estate, compresa un’offerta per il rinnovo da parte degli stessi Galacticos. Tra i club che lo hanno sondato negli ultimi mesi, oltre alla quotatissima ipotesi MLS, occhi puntati anche sull’Inter. Inzaghi ricerca un calciatore con la sua esperienza e la sua duttilità nel reparto arretrato, anche se le nuove direttive di Oaktree sul mercato potrebbero cambiare le strategie del club.

Nel frattempo, ai microfoni di Radio Estadio, lo stesso Nacho ha parlato così del suo futuro: “Non dirò nulla perché credo che non sia il giorno giusto. Per rispetto del club e dei miei compagni, credo che non sia il giorno in cui dire se rimango o se vado via. L’unico che lo sa sono io e l’unica cosa in cui sto pensando è la finale. Ho già deciso. Essere capitano è davvero speciale. Il peso di essere capitano non condiziona la mia decisione. Ci sono stati anni in cui non indossavo la fascia e mi sono sentito comunque importante per i compagni. Questa stagione è stata eccellente e rimangono pochi giorni per mettere la ciliegina sulla torta. Sono una persona che prende le decisioni con molta c alma. Ho bisogno di questa tranquillità, ho bisogno di finire la stagione e poi parlerò. Niente di ciò che succederà in Champions o all’Europeo cambierà la mia decisione”.