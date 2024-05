Il River fa sul serio per Correa: “Fissato vertice con l’Inter”

Filtra parecchio ottimismo in casa Inter sulla futura cessione del Tucu Correa. L’attaccante argentino tra poche settimane tornerà ufficialmente a Milano dopo il prestito dell’ultima stagione al Marsiglia. Calciatore che per ovvie ragioni non rientra più nei piani per club e dunque nel progetto tecnico di Simone Inzaghi.

Ad un anno dalla scadenza del suo contratto, l’Inter punta ad ottenere una cessione a titolo definitivo. Dopo qualche timida sirena araba, a scaldarsi nelle ultime ore è stata soprattutto una pista argentina. Stiamo parlando del River Plate, società intenzionata a fare sul serio per agevolare il ritorno in patria di Correa.

Ulteriori conferme sono arrivate da Gastón Edul, noto giornalista di TyC Sports che ha rivelato i primi contatti tra le parti: “Il River ha chiamato Joaquin El Tucu Correa. Gli hanno fatto sapere che lo vogliono. Lui avrà una riunione con l’Inter. Gli rimane un anno di contratto. L’interesse del River è reale, ma ancora deve vedere che ruolo avrà all’Inter per vedere se avanzare i contatti”.