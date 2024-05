Mister 55 milioni all’Inter: pronti 4 anni di contratto

Svolta improvvisa in casa Inter per quanto riguarda la ricerca di un erede di Denzel Dumfries. Come sappiamo, dinnanzi al contratto in scadenza tra un anno, l’esterno olandese potrebbe salutare già questa estate senza un nuovo accordo per il rinnovo con l’Inter.

Diversi nomi sono già stati accostati al club nerazzurro, tra ipotesi estere come Sugawara dell’Az Alkmaar, alla pista italiana che porta a Giovanni Di Lorenzo in uscita dal Napoli. A mettere la freccia sui numerosi concorrenti nelle ultime ore, stando a quanto riportato da TMW, sarebbe stato Aaron Wan-Bissaka.

L’esterno del Manchester United come Dumfries ha davanti un solo anno di contratto con i Red Devils. Il terzino inglese, che nell’estate del 2019 fece discutere parecchio per il trasferimento da 55 milioni di euro dal Crystal Palace, non ha mai davvero avuto nella sua esperienza a Manchester un rendimento in linea con le aspettative del club.

Stando alle ultime indiscrezioni, lo United avrebbe già inserito il suo nome sull’elenco dei cedibili. Una trattativa con l’Inter sarebbe già partita da qualche giorno tra le parti, a fronte di una valutazione fatta dal club inglese pari a 12 milioni di euro. Una cifra considerata minima per il classe 1997 da parte del Manchester per non incorrere in una minusvalenza.

Per quanto riguarda i dettagli del possibile ingaggio, pare che l’Inter abbia già proposto a Wan-Bissaka un triennale da 2,7 milioni di euro a stagione, con opzione per una quarta annata. Una cifra decisamente inferiore rispetto ai 5 milioni netti a stagione chiesti dall’entourage di Dumfries per prolungare la sua avventura in maglia nerazzurra.