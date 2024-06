Chi è Aaron Wan-Bissaka, il sostituto low cost di Dumfries all’Inter

Nelle ultime settimane ha ripreso quota in casa Inter il nome di Aaron Wan-Bissaka. L’esterno inglese di proprietà del Manchester United potrebbe prendere il posto di Denzel Dumfries sulla corsia di destra, a fronte del contratto dell’olandese in scadenza nel giugno 2025. Le trattative per il rinnovo con il club nerazzurro non hanno ancora subito importanti novità ed entro l’inizio della prossima stagione si potrebbe arrivare al divorzio.

Nel nostro approfondimento, ecco l’identikit di Aaron Wan-Bissaka, esterno inglese classe 1997 del Manchester United.

Wan-Bissaka Inter

Da ormai diverso tempo Aaron Wan-Bissaka viene accostato all’Inter come un obiettivo concreto. Un esterno che viene considerato dal club nerazzurro come perfetto rimpiazzo in caso di addio di Dumfries. Un calciatore che negli ultimi anni ha registrato un netto calo e che probabilmente non è stato in grado di reggere il salto dal Crystal Palace al Manchester United, anche per via dei 55 milioni di euro investiti dai Red Devils per averlo. Ad un solo anno dalla scadenza del contratto, può diventare una ghiotta occasione di calciomercato per l’Inter.

Wan-Bissaka Transfermarkt

Dopo essersi messo in evidenza nel Crystal Palace, squadra in cui è cresciuto, Aaron Wan-Bissaka è stato prelevato a titolo definitivo dal Manchester United nell’estate 2019 per una cifra folle da 55 milioni di euro. Un costo ritenuto da molti eccessivo per un calciatore a quell’epoca ancora molto giovane e con tanto da dimostrare.

Dopo essere stato quotato a lungo sui 40 milioni, il suo valore Trasnfermarkt è crollato di recente sui 20 milioni di euro. Ad un anno dalla scadenza del contratto con il Manchester United, potrebbe partire anche per una cifra nettamente inferiore, sui 12 milioni circa. L’Inter, alla ricerca di un’alternativa low cost a Dumfries, ci starebbe seriamente pensando.

Carriera Wan-Bissaka

Nato il 26 novembre 1997 a Londra, Aaron Wan-Bissaka è cresciuto interamente nel settore giovanile del Crystal Palace. L’esterno inglese di origini congolesi si è fatto notare soprattutto nella stagione 2018/19, l’annata che ha convinto il Manchester United a mettere sul piatto un’offerta irrifiutabile per averlo.

Un calciatore che, dopo aver collezionato diverse presenze nelle categorie giovanili della Nazionale Inglese, non ha ancora debuttato con la Selezione maggiore. Per quanto riguarda il rendimento in carriera, Wan-Bissaka non è mai stato un laterale dai numeri esaltati. Ragazzo che non ha mai avuto un grande feeling specialmente con la fase realizzativa, come dimostrano i soli 2 gol e 17 assist realizzati da professionista.

Wan-Bissaka skills e caratteristiche

Come anticipato, Aaron Wan-Bissaka è un calciatore che in carriera ha sempre faticato a mantenere certi numeri elevati in termini di assist e gol. Esterno prevalentemente utilizzato in carriera da terzino destro in una difesa a quattro e solamente in 7 occasioni su 234 apparizioni complessive a livello di club come laterale di centrocampo, spesso ama tagliare dentro il campo e partecipare attivamente alla fase di costruzione. Con il Manchester United, inoltre, è stato sperimentato più volte con discreti risultati anche da terzino sinistro.

Per quanto riguarda le caratteristiche in campo, Wan-Bissaka è un calciatore più propenso a difendere che attaccare, ma dotato di un ottimo passo palla al piede. Tecnicamente può essere paragonabile a Dumfries, con qualche lacuna specialmente negli ultimi metri dove spesso fa prevalere l’istinto alla ragione. Da tenere sotto controllo anche l’irruenza nella fase difensiva. Non ha rimediato tanti cartellini in carriera, ma spesso è protagonista di entrate rischiose e al limite.