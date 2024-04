I presidenti più vincenti nella storia dell’Inter: la classifica

L’Inter vince lo scudetto 2023-24 ed è ora di aggiornare il contatore di titoli anche per quanto riguarda Steven Zhang, per confrontarlo con la storia. Il presidente nerazzurro, infatti, mette a segno l’aggancio a un autentico mito della Beneamata come Angelo Moratti, con sette trofei vinti. C’è da sottolineare che le coppe del patron della Grande Inter furono senz’altro più “pesanti”, ma il dato dà comunque l’idea della dimensione raggiunta da Zhang, che diventa presidente della seconda stella dopo che Angelo si aggiudicò la prima. Massimo Moratti resta distante, anche in virtù della longevità della sua presidenza. Di seguito la classifica dei presidenti più vincenti nella storia dell’Inter:

1) Massimo Moratti: 16 titoli. Il presidente del Triplete, in carica dal 1995 al 2013 (sebbene non abbia ricoperto la carica presidenziale dal 2004 al 2006, lasciandola a Giacinto Facchetti), conta 1 Champions League, 5 scudetti, 1 Coppa UEFA, 1 Mondiale per Club, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane.

2) Angelo Moratti: 7 titoli. Il padre di Massimo, in carica dal 1955 al 1968, vanta 2 Coppe dei Campioni, 3 scudetti e 2 Coppe Intercontinentali.

3) Steven Zhang: 7 titoli. L’attuale presidente interista, in carica dal 2018, ha conquistato 2 scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane.

4) Ivanoe Fraizzoli: 4 titoli. Il successore di Angelo Moratti, in carica dal 1968 al 1984, è riuscito a vincere 2 scudetti e 2 Coppe Italia.

5) Ernesto Pellegrini: 4 titoli. Dopo aver acquistato la società proprio da Fraizzoli, è rimasto in carica dal 1984 al 1995, conquistando 1 scudetto, 2 Coppe UEFA e 1 Supercoppa Italiana.