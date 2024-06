I Top 100 calciatori al mondo di ESPN: scelti 6 interisti, 2 big esclusi

1 di 5

TOP 100 ESPN

E’ stata diffusa quest’oggi la classifica stilata da ESPN sui 100 calciatori più forti al mondo nel 2024. Sono stati realizzati completamente quattro diversi ranking, divisi in relazione ai reparti: 10 portieri, 30 difensori, 30 centrocampisti e 30 attaccanti.

Per quanto riguarda l’Inter, sono stati presi in considerazione complessivamente sei calciatori protagonisti dell’ultimo Scudetto conquistato con Simone Inzaghi. Tra i grandi esclusi, invece, fanno senz’altro discutere le assenze di due top player di livello mondiale come Benjamin Pavard e Marcus Thuram, autori tra l’altro di una super annata.

PORTIERI >>>