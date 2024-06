Nuovo affare con il Bologna, Inter all’attacco: “Colpo da 25 milioni”

Servirà un incontro per chiarire in modo definitivo le strategie di mercato, ma chiarite le vicende societarie l’Inter è ora pronta a tornare a muoversi in modo attivo. Sia in entrata, che in uscita. E i nerazzurri avrebbero già bussato alla porta del Bologna per provare a impostare un nuovo affare.

Non solo Beukema e il sogno proibito Zirkzee. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, l’Inter avrebbe chiesto informazioni per Dan Doye. L’idea sarebbe quella di rafforzare la fascia destra con un giocatore dalle caratteristiche più offensive.

I rossoblù avrebbero risposto con una valutazione di circa 25 milioni di euro. L’arrivo dello svizzero, inoltre, sarebbe vincolato necessariamente alla partenza di Dumfries, del quale prenderebbe il posto. L’olandese è già da diverso tempo nella lista dei sacrificabili.