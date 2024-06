Nuovo futuro in Serie A per Arnautovic: “Sondaggio già a gennaio”

La volontà di Inzaghi è quella di confermare in toto il gruppo Scudetto dell’Inter. Tuttavia, per poter rinforzare la rosa sul mercato, i dirigenti dovranno valutare alcune cessioni sul mercato, inevitabili per liberare spazio, anche a livello economico. Tra questi potrebbe rientrare anche Marko Arnautovic.

Il futuro dell’austriaco è ancora tutto da decidere, ma un suo addio non è da escludere e aprirebbe alla possibilità di un nuovo colpo in attacco. Si è parlato molto dell’Arabia Saudita nelle scorse settimane, ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, la Fiorentina potrebbe tornare alla carica per Arnautovic, con l’arrivo di Raffaele Palladino sulla panchina dei Viola. L’austriaco era stato un papabile obiettivo già a gennaio, quando fu già fatto un primo sondaggio.

L’opinione di Passione Inter

Falcidiata dai problemi fisici, l’annata di Arnautovic non è stata convincente, al netto del desiderio di Inzaghi di tenerlo in rosa. Un suo addio, inoltre, permetterebbe ai nerazzurri di poter ragionare su un colpo davanti in grado di aumentare la qualità e la varietà del reparto d’attacco. Con cinque competizioni da affrontare nella prossima stagione, servono maggiori garanzie.