Marotta fissa subito l’incontro con Inzaghi: “Nessun problema”

La nuova Inter di Oaktree è pronta a prendere definitivamente il volo, capitanata da Beppe Marotta. Eletto nuovo presidente nella giornata di ieri, rimarrà anche CEO dell’area sportiva. E in questo senso, il suo lavoro non si ferma; al contrario, è già pronto all’incontro con l’allenatore, Simone Inzaghi.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico non dovrebbe presenziare al faccia tra la dirigenza e il suo agente, Tullio Tinti, in merito al rinnovo di contratto. Un incontro anticipato nella giornata di ieri dallo stesso Inzaghi, che intercettato a Milano da Sky Sport ha commentato così la questione: “Ci incontreremo, non c’è nessun tipo di problema”.

E così dovrebbe essere. L’appuntamento di domani, infatti, dovrebbe servire a limare gli ultimi dettagli del nuovo contratto, con un ingaggio alzato a 6,5 milioni di euro, che lo renderà l’allenatore più pagato della Serie A. Il prolungamento, infine, dovrebbe essere di due anni, con la nuova scadenza fissata nel 2027.