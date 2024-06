Lukaku può completare il tradimento: “Il Milan ci pensa”

Non è passato ancora un anno da quando Romelu Lukaku ha voltato le spalle all’Inter, chiudendo in malo modo la sua avventura in nerazzurro. Una stagione dopo, il belga lascerà anche la Roma al termine del prestito, ma sembra pronto a trovare un’altra nuova casa in Serie A.

Oltre all’idea Napoli, con Conte che lo chiama, anche il Milan starebbe pensando a lui. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come i rossoneri stiano cercando di capire se il belga possa arrivare in prestito. Il rapporto con il Chelsea è buono e l’operazione sarebbe meno onerosa rispetto all’acquisto di un giovane di prospettiva.

Sarebbe un tradimento totale per Lukaku, che tornerebbe a Milano, ma accasandosi sull’altra sponda dei Navigli. E proprio il suo passato all’Inter è uno degli ostacoli per l’operazione, così come il suo rapporto burrascoso con Ibrahimovic.