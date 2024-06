Calhanoglu, il rigorista infallibile dell’Inter Campione di Italia

Si è da poco conclusa una stagione letteralmente indimenticabile per l’Inter e per ogni tifoso della Beneamata: quella che ha condotto i nerazzurri verso lo scudetto della seconda stella al termine di una marcia trionfale che li ha visti occupare il primo posto in classifica da ottobre fino al termine del campionato.

Fra i simboli della squadra di Simone Inzaghi c’è sicuramente Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, dopo aver ricoperto il nuovo ruolo nella scorsa stagione dopo l’infortunio di Marcelo Brozovic, quest’anno ha occupato la posizione di regista a tempo pieno dopo la cessione estiva del croato. E lo ha fatto in maniera spettacolare, combinando l’interpretazione dei dettami di Inzaghi alle sue caratteristiche e producendo un risultato prodigioso: manovra di gioco più verticale, sventagliate micidiali e anche grande predisposizione difensiva, con corsa e ripiegamenti ad aiutare la squadra soprattutto in caso di contropiede degli avversari. Ma non solo, perché con Calhanoglu l’Inter ha risolto quello che nei due anni precedenti era diventato un problema: i calci di rigore.

Se nella prima stagione di Simone Inzaghi i tiratori si alternavano fra lo stesso turco, Lautaro Martinez, Federico Dimarco e Ivan Perisic con risultati incerti, nella seconda il rigorista designato era Romelu Lukaku, rivelatosi infallibile ma anche assente per diversi mesi. Quest’anno, invece, la scelta è stata chiara sin dall’inizio: il prescelto è Calhanoglu. Il numero 20 nerazzurro ha dimostrato di essere un maestro in quella che è una vera e propria arte che da sempre trasmette emozioni contrastanti ai tifosi, esperienza che è possibile rivivere tramite il gioco dei rigori scommesse. Ebbene, Calha non ha mai sbagliato, segnando ben 12 rigori in stagione di cui 10 in Serie A, 1 in Champions League e 1 in Supercoppa Italiana. Il turco ha inoltre eguagliato il record di 16 rigori consecutivi trasformati in Serie A, striscia che nasce dal 2020 (quando vestiva ancora la maglia del Milan) e che ora è un primato condiviso con Giampaolo Pazzini. Calha, però, avrà la possibilità di piazzarsi da solo al comando già a partire dalla prossima stagione.

I RIGORI PIÙ IMPORTANTI DI CALHANOGLU NEL 2023-24

Fra i tanti rigori trasformati da Calhanoglu in questa stagione, almeno tre meritano una menzione particolare. Il primo risale al 16 settembre 2023, giorno di Inter-Milan 5-1, quando il turco ha regalato un momento di apoteosi ai tifosi nerazzurri segnando la rete del 4-1 contro la sua ex squadra e battendo con freddezza Mike Maignan.

Il secondo è invece datato 4 novembre 2023, giorno di Atalanta-Inter 1-2. In quell’occasione, il turco è stato decisivo nello sbloccare il risultato su un campo storicamente ostico come quello di Bergamo: prima una palla visionaria a lanciare Darmian, capace a sua volta di procurarsi il rigore, poi la trasformazione dagli undici metri.

Infine, bisogna citare una delle gare di fine campionato: 8 aprile 2024, Udinese-Inter 1-2. I nerazzurri sono incredibilmente sotto a causa di un gol fortuito di Lazar Samardzic, ma Calhanoglu pareggia i conti dal dischetto. Nei minuti di recupero del secondo tempo, sarà Davide Frattesi a realizzare il tap-in decisivo per la vittoria capace di far esplodere di gioia i giocatori fra campo e panchina. Tre punti che si riveleranno fondamentali per consentire all’Inter di giocarsi il primo match point scudetto nel derby contro il Milan. Occasione sfruttata con freddezza, un po’ come Calha sul dischetto.