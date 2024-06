Il primo atto di Marotta da nuovo presidente dell’Inter

Eletto nella mattinata di ieri nuovo presidente dell’Inter durante l’assemblea degli azionisti, Beppe Marotta si è subito calato nel suo nuovo ruolo, con il suo primo atto da neo numero uno del club nerazzurro.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Marotta ha ricevuto nella sede dell’Inter, in Viale della Liberazione, la Primavera nerazzurra, cogliendo l’occasione per salutare l’ormai ex allenatore, Cristian Chivu.

Insieme al presidente erano presenti anche l’amministratore delegato corporate, Alessandro Antonello, il vicepresidente, Javier Zanetti, il direttore sportivo Piero Ausilio e il vice, Dario Baccin, e il direttore del settore giovanile, Massimo Tarantino.