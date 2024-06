L’Inter cambia in panchina: scelto il nuovo tecnico della Primavera

La Primavera dell’Inter cambia guida tecnica nella prossima stagione. Ieri, la squadra si è recata nella sede del club nerazzurro per incontrare il nuovo presidente del club, Beppe Marotta. L’occasione è stata propizia per salutare l’attuale allenatore, Cristian Chivu.

L’ex difensore nerazzurro ha terminato la sua avventura alla guida della Primavera, come già annunciato da qualche giorno. Al suo posto, come scrive La Gazzetta dello Sport, verrà promosso Andrea Zanchetta, attuale tecnico dell’Under 18.