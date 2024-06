ESCLUSIVA PI – Gli occhi della Premier League su Asllani

Dopo un intero anno di crescita alle spalle di Calhanoglu, il futuro di Kristjan Asllani è ancora tutto da scrivere. L’albanese ha trovato più spazio rispetto alla sua prima annata nerazzurra, ma senza mai avere troppa continuità.

La scorsa estate, era stato lo stesso Asllani a rifiutare un trasferimento in prestito, desideroso di rimanere in nerazzurro per allenarsi e crescere al fianco di grandi giocatori. Da capire se quest’estate possa ripresentarsi uno scenario simile e se la decisione dell’albanese possa poi essere la stessa.

Stando a quanto raccolto dalla redazione di Passione Inter, la Premier League sarebbe pronta a mettere gli occhi sul giocatore dell’Inter. In particolare, un club sarebbe pronto a inviare un emissario o un intermediario per visionare Asllani il prossimo 15 giugno, per Italia-Albania.

L’ipotesi più accreditata potrebbe essere quella del Bournemouth, club che già in passato ha pescato in Italia. Ma Asllani potrebbe interessare anche ad altri club inglesi e occhio, dunque, a squadre come Brentford e West Ham, anche loro attente ai talenti della Serie A. E non va dimenticato che, proprio nel campionato italiano, il centrcampista dell’Inter ha molti estimatori che potrebbero essere interessati a lui.