Zazzaroni su Marotta: “Ora Oaktree deve sparire. Ho un timore”

La scelta del nuovo presidente dell’Inter, carica affidata a Beppe Marotta, ha interessato tutto il mondo del calcio. Tra i commentatori della notizia c’è stato anche il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni.

Nel suo editoriale sul quotidiano, il giornalista ha fatto il punto sulla nuova carica dell’amministratore delegato, confermando la bontà della scelta dell’Inter e di Oaktree di affidarsi a uno degli uomini più importanti del calcio italiano.

Al fondo americano, Zazzaroni ha poi consigliato di “prendere spunto da una delle poche cose fatte bene da Zhang: sparire“. Infine, ha comunque espresso un suo timore in merito alla scelta di Marotta. Se da un loto può essere vista una soluzione in grado di gare continuità, dall’altro si possono valutare “le mosse future di un fondo speculativo che dell’Inter non voleva diventare proprietario”.

Quest’ultima visione, dice il giornalista, deve tenere conto del “patrimonio netto negativo”, rispetto al quale Oaktree vorrà cambiare rotta. Una linea di pensiero che, afferma sempre Zazzaroni, dovrà seguire anche Marotta, specie ora che è “espressione della proprietà”. Il nuovo presidente, pertanto, dovrà avvallare le politiche societarie senza “mettersi in rapporto dialettico, né di traverso, perché la sua nuova funzione non lo contempla”.