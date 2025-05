Flick furioso con l’arbitro: “Scelte a favore dell’Inter”

La vittoria dell’Inter nella semifinale di ritorno di UEFA Champions League contro il Barcellona ha lasciato molta amarezza tra il popolo e lo staff della società catalana. L’allenatore Hansi Flick si è invece molto arrabbiato al termine del match utilizzando anche parole forti per commentare la direzione arbitrale.

“Non voglio parlare troppo dell’arbitro, ma ogni decisione che era 50-50 andava a favore loro. Questo mi rende triste”, ha dichiarato l’allenatore del Barcellona al termine della partita. Flick inserisce quindi anche l’arbitro Marciniak tra le spiegazioni per l’esito infelice di questa semifinale europea della sua squadra.

Nella moviola di inter-Barcellona è emerso come la direzione del fischietto polacco Marciniak non sia stata eccellente e che qualche dubbio rimanga anche se i casi spinosi su cui riflettere sono stati davvero molti. I diversi interventi del VAR hanno però aiutato la squadra arbitrale a prendere le principali decisioni in modo corretto.