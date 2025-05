MOVIOLA di Inter-Barcellona: “Dubbio sputo di Inigo Martinez”

Il VAR è protagonista assoluto e decisivo della semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona. Come riportato nella moviola proposta dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il VAR salva l’arbitro Marciniak in almeno tre episodi determinanti ai fini del risultato finale che sarebbe potuto essere ben diverso senza l’ausilio della tecnologia.

Rimane però un grosso dubbio relativo ad un possibile sputo di Inigo Martinez all’indirizzo di Acerbi poco prima dell’intervallo. In questo episodio nemmeno il VAR è riuscito a togliere i dubbi e le immagini non sono molto chiare ma la reazione di Acerbi sembra far pensare che possa esserci stato davvero questo brutto gesto, così analizzato dalla rosea:

“Var decisivo in molti casi. Al 42’: Cubarsì colpisce il piede di Lautaro, rigore netto non visto dal campo. Al 44’: l’atto pare evidente ma le immagini non mostrano il getto di un possibile sputo di Inigo verso Acerbi, il Var controlla e non interviene. Il dubbio resta. Al 24’ st assegnato il rigore al Barça da Marciniak ma ancora il Var fa giustizia: colpo fuori area, il rigore viene tolto”.