Le reazioni della stampa spagnola: “Addio amaro, impresa sfiorata”

Le due partite delle semifinali di Champions League tra Inter e Barcellona passeranno probabilmente alla storia come due delle gare più emozionanti mai viste in un campo da calcio. Se in Italia il popolo nerazzurro naturalmente festeggia, in Spagna quello blaugrana si lecca le ferite dopo una cocente e dolorosa eliminazione.

Di seguito i principali titoli e le reazioni della stampa spagnola all’impresa dell’Inter contro il Barcellona:

Marca: “Un minuto di troppo. Addio amaro alla finale dopo una semifinale storica”.

AS: “Due minuti di troppo. Un altro gol di Frattesi lascia il Barcellona senza finale”.

Sport: “Che orgoglio di squadra. Il Barcellona ha sfiorato l’impresa a Milano, ma l’Inter ha pareggiato nel recupero e vinto ai supplementari. Flick esce a testa alta e si lamenta di alcune decisioni dell’arbitro Marciniak e del Var”.

Mundo Deportivo: “Addio epico, il Barcellona va vicino a compiere un’impresa”.