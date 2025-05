Biglietti finale Champions League: info e prezzi

Dopo una storica qualificazione alla finale di Champions League 2024/25, l’Inter attende di conoscere chi incontrerà il prossimo 31 maggio nella finale di Monaco di Baviera, con l’altra semifinale che si gioca tra Arsenal e PSG. Per i tifosi nerazzurri nel frattempo è partita la corsa al biglietto per la finale in Germania.

La UEFA ha reso noto che per la finale di Champions League sono stati resi disponibili all’acquisto diretto per tifosi e pubblico misto 38.700 biglietti. Inoltre, le due squadre finaliste riceveranno 18.000 tagliandi ciascuna, con modalità che verranno definite e comunicate più avanti dalle stesse società protagoniste.

Infine, i restanti biglietti saranno venduti su UEFA.com/tickets. Sarà necessario candidarsi e poi chi verrà estratto riceverà una notifica nella propria casella e-mail per poter poi acquistare un massimo di due ticket nella categoria di prezzo assegnata. Di seguito il listino prezzi completo per la finale all’Allianz Arena.

Fans First (riservato ai tifosi delle squadre): 70 euro

Categoria 3: 180 euro

Categoria 2: 650 euro

Categoria 1: 950 euro

Il biglietto per persone con disabilità costa 70 euro (compreso anche un biglietto gratis per un accompagnatore).