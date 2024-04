L’Inter studia l’assalto a Zirkzee: investimento da 70 MILIONI

Non c’è solo Gudmundsson nei desideri offensivi dell’Inter. I nerazzurri vogliono piazzare un grande colpo in attacco per la prossima stagione e nel taccuino dei dirigenti uno dei nomi principali è quello di Joshua Zirkzee del Bologna.

L’operazione non è semplice, come spiega La Gazzetta dello Sport: per l’olandese la richiesta è di almeno 70 milioni di euro, con anche il Milan interessato al suo profilo. Un investimento economico superiore di quasi il doppio rispetto a quello per Gudmundsson, sul quale l’Inter potrebbe comunque lavorare.

Il mercato dei nerazzurri dovrà essere a saldo zero, pertanto gli acquisti andranno finanziati dalle cessioni. In questo senso, l’addio di Dumfries potrebbe essere una valida fonte di denaro da reinvestire. Così come le cessioni di alcuni giovani: Stankovic, i fratelli Esposito, Satriano, Agoumé, Oristanio, ma soprattutto Valentin Carboni.

Per l’argentino l’Inter ha già rifiutato offerte da 20 milioni di euro, facendo intendere come la sua valutazione sia molto più alta. Inoltre, con il Bologna è aperto anche il fronte Fabbian, per il quale l’Inter ha un’opzinoe di recompra nel 2025, da 12 milioni di euro.