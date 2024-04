Accelerata in arrivo sui rinnovi di Lautaro e Barella: “Sontuosi”

La vittoria dello Scudetto con 5 giornate di anticipo permetterà all’Inter di programmare con la dovuta calma le strategie per il futuro. Uno degli aspetti primari saranno i rinnovi del capitano e del vice-capitano della rosa nerazzurra: Lautaro Martinez e Barella.

Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2026, ma per entrambi non sembrano esserci ostacoli. Come scrive il Corriere dello Sport, per l’intesa manca poco e a fine stagione, una volta che sarà chiarito anche il futuro societario, il momentaneo stand-by dovrebbe terminare.

Entrambi diventeranno i giocatori più pagati dell’Inter, con dei rinnovi che il quotidiano definisce “sontuosi”. Lautaro firmerà un contratto fino al 2029, con un ingaggio da 8,5-9 milioni di euro, più bonus. Per Barella, invece, la cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 7 milioni.