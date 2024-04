L’Inter sceglie Bento ma il prezzo schizza dopo il boom in campo

La porta dell’Inter è attualmente al sicuro, grazie alle ottime prestazioni di Yann Sommer. L’anagrafica dello svizzero, però, recita 35 anni e la dirigenza nerazzurra è già al lavoro per individuare per tempo il suo successore. E il profilo è stato già individuato: Bento Matheus Krepski dell’Athletico Paranaense.

L’estremo difensore brasiliano è un pupillo dei nerazzurri dalla scorsa estate e il boom delle sue ultime prestazioni stanno confermando il suo potenziale. Un’ottima notizia per l’Inter da un lato, che vede confermata la bontà della sua scelta, ma anche un grattacapo per la trattativa.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, infatti, le quotazioni di Bento sono schizzate alle stelle e così anche la sua valutazione. L’Athletico Paranaense ha messo una clausola rescissoria da 60 milioni, ma il giocatore potrebbe essere acquistato per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Un costo attualmente molto alto per le casse interiste.

La dirigenza nerazzurra, allora, rimane in attesa di capire come potrà muoversi sul mercato in estate e con quali reali possibilità di spesa. L’obiettivo Bento rimane: l’Inter vuole affiancarlo a Sommer per un anno per farlo ambientare per poi prendere il posto dello svizzero. Servirà trovare la formula giusta per contenere i costi e anticipare la concorrenza.

L’opinione di Passione Inter

