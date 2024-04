Udinese-Inter, le PROBABILI FORMAZIONI: Inzaghi ne cambia tre

Il ritorno dalla sosta nazionali ha visto l’Inter riprendere la marcia trionfale verso lo scudetto battendo l’Empoli per 2-0 a San Siro. I nerazzurri sono attesi adesso da un nuovo posticipo del lunedì, questa volta in casa dell’Udinese: la gara valida per la 31a giornata di Serie A è in programma l’8 aprile alle ore 20:45.

Per quanto riguarda le scelte di formazione, Simone Inzaghi è orientato a operare tre cambi rispetto alla squadra che ha sconfitto i toscani la sera di Pasquetta. Sommer si riprende il posto fra i pali, ma il tecnico deve fare i conti con la defezione (almeno dal primo minuto) di Bastoni e quindi con la scelta del sostituto. Sulla fascia destra, inoltre, possibile avvicendamento nel solito ballottaggio fra Dumfries e Darmian.

Di seguito le probabili formazioni di Udinese-Inter: