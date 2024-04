VIDEO – Zielinski scalda i motori per l’Inter: il gol è una PERLA!

Piotr Zielinski è promesso sposo dell’Inter per la prossima estate, quando si svincolerà a costo zero dal Napoli. Nel frattempo, però, il polacco ha ritrovato la via del gol con i partenopei, con una rete tipica del suo repertorio. Una perla dal limite dell’area di pregevole fattura, che di sicuro avrà fatto sfregare le mani a molti tifosi nerazzurri in vista della prossima stagione.

Questo il video del gol: