Inzaghi vuole il regalo in difesa per lo Scudetto: scelto il preferito

L’Inter di Simone Inzaghi marcia verso la vittoria del 20° Scudetto, che cucirà sopra lo stemma nerazzurro la seconda stella. Un traguardo che il tecnico vorrebbe festeggiare con un bel “regalo” in difesa da parte della dirigenza nerazzurra. Il tecnico ha già scelto il suo preferito.

Come riferito da Tuttosport, si tratta di Alessandro Buongiorno del Torino. Il centrale granata è nettamente in testa rispetto agli altri candidati, Bijol e Schuurs, anche perché permetterebbe a Marotta di proseguire il progetto Ital-Inter.

Buongiorno sarebbe il sostituto ideale di Acerbi, che viaggia verso i 37 anni. Inzaghi vorrebbe usare il suo uomo fidato come chioccia del centrale classe 1999 per un anno, per poi prendere il suo posto. L’Inter, però, dovrà fare i conti con la valutazione del giocatore: Cairo non chiede meno di 40 milioni per il suo cartellino.

L’opinione di Passione Inter

L’avvicendamento Buongiorno-Acerbi, con un anno di apprendistato del primo, sarebbe il modo migliore per rinnovare senza stravolgere un reparto che in questa stagione è stato decisivo nei traguardi raggiunti dall’Inter. Buongiorno, inoltre, aggiungerebbe maggiore freschezza atletica, aprendo le porte a nuove possibilità per Inzaghi.