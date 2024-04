Buongiorno ha voglia di Inter. CdS: “Ha già parlato con gli interisti”

La carriera di Alessandro Buongiorno è sempre più in rampa di lancio. Capitano del Torino, il difensore è ormai anche un punto fermo della Nazionale di Luciano Spalletti. E proprio durante l’ultima tournée azzurra negli Stati Uniti, il classe 1999 ha rivelato il suo desiderio di giocare nell’Inter.

Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, Buongiorno avrebbe parlato direttamente con i giocatori nerazzurri in ritiro con l’Italia, confermando il suo sì in caso di offerta per portarlo a Milano. Un’informazione riportata subito a Marotta e Ausilio.

I dirigenti nerazzurri avrebbero accolto con piacere la notizia. D’altronde, Buongiorno sarebbe già il preferito per rinforzare la difesa, anticipando l’arrivo dell’erede di Acerbi e De Vrij, essendo italiano e abituato a giocare con tanti giocatori già in rosa che vestono la maglia azzurra.

L’opinione di Passione Inter

Avere la ferma volontà di Buongiorno può giocare a favore dell’Inter, che però dovrà trovare il modo di superare l’ostacolo principale della trattativa: la valutazione del Torino da circa 40 milioni di euro. Si tratta di una cifra non raggiungibile, se non imbastendo una formula particolare, in grado di dilazionare i costi. Come fatto la scorsa estate con Frattesi.