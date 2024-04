Cairo spara alto per Buongiorno: l’Inter prepara tre contropartite

Alessandro Buongiorno è il sogno dell’Inter per rinforzare la difesa. Il centrale del Torino permetterebbe ai nerazzurri di avviare in modo brillante il ricambio generazionale in difesa. Tuttavia, va superato un ostacolo molto importante: la valutazione di Urbano Cario, presidente dei granata.

Il numero uno del Torino, infatti, sa di avere tra le mani un giocatore di alto livello, in grado di garantirgli una cessione ricca. Ecco perché la sua valutazione del cartellino di Buongiorno si è spinta fino a quota 40 milioni di euro. Una cifra che l’Inter non può raggiungere ora come ora.

Pertanto, come raccontato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri dovranno trovare il modo di arginare questo ostacolo, inserendo nella trattativa almeno una contropartita tecnica. Sono 3 i nomi che l’Inter può mettere sul piatto: Francesco Pio Esposito, Martin Satriano e Gaetano Oristanio. Molto improbabile, invece, l’inserimento di Valentin Carboni, la cui valutazione è già troppo alta.