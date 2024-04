Ecco perché Julio Cesar può essere un alleato per l’arrivo di Bento

Bento Matheus Krepski è l’obiettivo numero uno dell’Inter in porta per il futuro. I nerazzurri vogliono convincere l’Athletico Paranaense a portare il brasiliano in Italia in estate, per fargli vivere un anno d’ambientamento al fianco di Sommer, prima di diventare il titolare. E in questa trattativa potrebbero avere un alleato speciale.

Infatti, come rivelato da La Gazzetta dello Sport, nella scelta di Bento in casa Inter c’è lo il consiglio di Julio Cesar. L’ex portiere interista, infatti, sta vivendo una nuova vita da agente, specializzandosi sui giovani talenti brasiliani, con particolare interesse per gli estremi difensori.

Julio Cesar, allora, potrebbe essere un alleato prezioso dell’Inter per portare a casa colui che, a tutti gli effetti, potrebbe ripercorrere le sue orme. Anche lui passo da un periodo di ambientamento, al Chievo, prima di prendere il posto di Toldo.

L’opinione di Passione Inter

Il ricordo di Julio Cesar evoca solo successi e grandi parate ai tifosi dell’Inter. La prospettiva di trovare in Bento un giocatore in grado di ripetere quanto fatto da lui non può che far brillare gli occhi del popolo nerazzurro. La trattativa prosegue da tempo e lo zampino dell’Acchiappasogni potrebbe essere un ulteriore segno del destino.