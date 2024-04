L’Inter sceglie Bento per il dopo Sommer, ma il prezzo si impenna

La prima stagione all’Inter di Yann Sommer è stata straordinaria, con una prestazione da protagonista anche nel match Scudetto contro il Milan. Lo svizzero sarà uno dei pilastri per la prossima stagione, ma i nerazzurri devono anche iniziare a guardarsi intorno per il futuro.

Sommer ha 35 anni e la ricerca del suo erede è una necessità che l’Inter sente di avere. Il profilo ideale è già stato individuato: si tratta di Bento, portiere brasiliano dell’Athletico Paranaense, da tempo nel mirino dei nerazzurri.

Come spiega il Corriere dello Sport, il suo sarebbe un colpo in prospettiva, con un primo anno di adattamento, per poi prendere il posto da titolare nella stagione successiva. Ad oggi, l’ostacolo principale è presentato proprio dal club di appartenenza, che sta alzando il prezzo del cartellino: siamo ormai oltre i 20 milioni di euro.

L’opinione di Passione Inter

Bento è un portiere in rampa di lancio e già nel giro della nazionale brasiliana. Portarlo a Milano e permettergli un anno di adattamento sarebbe una mossa molto oculata, in grado di garantire all’Inter un ricambio morbido ed efficace tra i pali.