UFFICIALE – L’Inter annuncia il nuovo inno per lo Scudetto

L’Inter celebra la vittoria dello Scudetto numero 20, quello della seconda stella, con una canzone dedicata alla passione nerazzurra. Disponibile da venerdì 26 aprile, il brano si intitola “Ho fatto un sogno” ed è realizzato da Madame, Tananai e Rose Villain, tra degli artisti più importanti in Italia, tutti di fede nerazzurra.

Questo il comunicato del club:

Ho fatto un sogno…ed era vero!

Dopo il trionfo nel derby di lunedì sera, l’Inter è Campione d’Italia e ha conquistato la tanto ambita

seconda stella in una notte magica per tutti i tifosi nerazzurri.

Per celebrare questa storica vittoria, tre grandi artisti italiani si sono uniti per creare una canzone: una vera e propria dichiarazione di amore incondizionato verso l’Inter e i suoi colori.

Tananai, Madame e Rose Villain hanno raggiunto creativamente l’apice del loro interismo dando alla luce un pezzo dai toni profondi ma freschi, giovani e intensi. Un brano che fa battere il cuore, che parla di un amore viscerale, di Milano, e lo fa con uno sguardo proiettato verso il futuro, al prossimo traguardo da raggiungere. “Ma io ne voglio di più…” come cita il ritornello.

“Ho fatto un sogno”, brano prodotto da Eclectic Music Group grazie al lavoro congiunto con Sugar Music e WMI, incarna perfettamente i valori dell’interismo e si inserisce nel processo di evoluzione del brand Inter portato avanti negli ultimi anni, consolidando il legame del Club con la musica e l’amicizia con i talent “Inter Friends”.

La canzone celebrativa sarà disponibile sulle principali piattaforme digitali musicali a partire dalla mattina di venerdì 26 aprile.