Due diligence saudita in atto. Sole 24 Ore: “Più di una suggestione”

Il futuro societario dell’Inter è vicino a una sua definizione, almeno per quanto riguarda il breve termine. Nelle prossime settimane, infatti, Steven Zhang dovrebbe annunciare un nuovo accordo di rifinanziamento con il gruppo Pimco. Il prestito con il fondo statunitense andrà a sostituire quello in scadenza con Oaktree.

Tuttavia, come spiega ll Sole 24 Ore, novità importanti potrebbero arrivare anche su un altro fronte. Infatti, da diverse settimane circola l’indiscrezione di una due diligence in corso da parte di un consorzio saudita, che avrebbe chiesto l’apposita documentazione dei conti del club.

Per il quotidiano si tratta di qualcosa in più di una semplice suggestione, nonostante gli ambienti vicini all’Inter smentiscano. Le possibili motivazioni sono due: la prima riguarda il gruppo come Pimco, che mai si sarebbe fatto coinvolgere in un’operazione di rifinanziamento, senza qualcuno alle spalle di concreto.

L’altro motivo è legato a Steven Zhang: il presidente ha manifestato la sua volontà di rimanere in controllo del club, ma al termine di questo nuovo rifinanziamento il suo debito salirà intorno ai 500 milioni tra 3 anni. L’ipotesi di un finanziamento-ponte, nell’ottica di una cessione assumerebbe ancora più senso in quest’ottica.