Inter, bilancio ok: l’asso nella manica di Marotta e Ausilio

Negli ultimi anni la dirigenza dell’Inter è stata impegnata in un costante e difficoltoso lavoro per conciliare le ambizioni sul campo alle necessità economiche sempre più stringenti. Marotta e Ausilio hanno fatto un ottimo lavoro in questo senso, trovando un asso della manica in grado di migliorare sensibilmente i conti del club.

Il segreto dei due dirigenti nerazzurri si chiama player trading. Come scritto da La Gazzetta dello Sport, quest’ultimo permetterà un’ulteriore miglioramento dei conti nell’attuale stagione. Il contributo del calciomercato è decisivo, grazie alle plusvalenze di Onana (43 milioni di euro di guadagno netto) e Brozovic (15 milioni di euro).

Il player trading, allora, ha portato a un utile di 53 milioni di euro, al netto degli oneri. Una cifra che è quasi il doppio rispetto alla stagione 2022/2023 e che permetterà di assorbire la leggera riduzione degli introiti.