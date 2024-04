Come cambia il futuro di Acerbi dopo le parole di Marotta

Una “pagina amara”. Così Beppe Marotta, ha definito il caso Acerbi e le accuse di razzismo di Juan Jesus, nel pre-partita della gara di ieri. Il difensore dell’Inter è stato assolto e ieri è stato regolarmente schierato in campo contro l’Empoli. Tuttavia, il suo futuro nerazzurro rischia di essere comunque in discussione.

D’altronde, come ribadito da La Gazzetta dello Sport, il comportamento del giocatore nei giorni più caldi della vicenda non è piaciuto alla dirigenza. L’Inter, infatti, non avrebbe gradito le parole di Acerbi, arrivate senza permesso. Nonostante lo stesso Marotta abbia confermato come il club abbia creduto alla versione del giocatore, schierandosi al suo fianco.

Una presa di posizione istituzionale, che nasconde solo all’apparenza quel po’ di gelo che potrebbe essersi creato tra la società e il giocatore. Una situazione che, intanto, dovrebbe aver fermato l’accordo per il rinnovo di contratto, che sembrava essere stato raggiunto prima di Inter-Napoli.

A ulteriore testimonianza di ciò, c’è l’interesse dell’Inter per profili che potrebbero sostituire proprio il centrale italiano. Su tutti, il nome di Mario Hermoso, in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid e con caratteristiche simili ad Acerbi, essendo in grado giocare sia come centrale della difesa a tre, che come centrale di sinistra.