Zazzaroni: “Sentenza Acerbi sbagliata. Per me lo ha detto”

Ivan Zazzaroni, direttore Corriere del Sport, ha commentato a Pressing, la sentenza del giudice sportivo sul caso Acerbi e le accuse di Juan Jesus. Queste le sue parole:

“Quelle cose per me le ha dette. Per me la sentenza è sbagliata. Mancano le prove e i testimoni, era uno contro uno, ho chiesto a Juan Jesus di perdonare una seconda volta per evitare di passare per bugiardo e diffamatore. Alla fine è andata com’è andata, il giudice sportivo ne ha fatto una questione di diritto. Qualcuno ha scritto che non ha avuto coraggio, per me ne ha avuto fin troppo nell’emettere quel tipo di sentenza. Il tema era molto delicato, bisogna rispettare le sentenze e si possono discutere. Per me è sbagliata e non ero l’unico. Ognuno dice la sua. Se questa è la sentenza, mi dispiace anche per Acerbi, perché per me Juan Jesus quella cosa non se l’è inventata”.