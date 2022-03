Inter, è caccia al vice-Brozovic: Veretout l’ultima idea, ci sono due alternative

Il club valuta più ipotesi

Il nome di Veretout, però, non è l'unico sul piatto: nei radar nerazzurri c'è anche l'altro giallorosso - ma attualmente in prestito al Getafe - Gonzalo Villar e Boubacar Kamara del Marsiglia. Il centrocampista 22enne è in scadenza di contratto e al momento ha fatto sapere di non voler rinnovare.