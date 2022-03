Inter, futuro di Perisic in bilico: salgono le quotazioni di Sergio Gomez

Lo spagnolo piace parecchio in casa nerazzurra

Il nome in cima alla lista dei desideri di Marotta è Sergio Gomez, esterno mancino dell'Anderlecht e scuola Barca, mago degli assist. Il ragazzo rientra pienamente nei paletti societari: giovane, dal cartellino accessibile e con un ingaggio abbordabile. Il club nerazzurro però deve risolvere in tempi brevi "la grana" Perisic per capire il da farsi. Ogni giorno che passa infatti Gomez attira sempre più l'attenzione di grandi club, su tutti il Manchester United, con cui dal punto di vista economico l'Inter non può certamente competere. Per il croato Zhang però non vuole svenarsi: se accetterà i 5 milioni per due stagioni bene, altrimenti si punterà su qualche giovane promettente. Magari, si spera, proprio Sergio Gomez.