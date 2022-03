Mercato – Le big guardano in casa Inter: sirene estere per i suoi gioielli?

Per ora ancora nessuna trattativa concreta

L 'Inter , visti anche i nuovi paletti che inserirà la UEFA al posto del tanto temuto FPF, deve necessariamente guardare alla prossima sessione di mercato con attenzione, con un occhio ai giocatori in entrata ma anche a quelli in uscita. E, nonostante la vetta della classifica persa ed il bis Scudetto ora decisamente più complicato, pare che siano diversi i calciatori nerazzurri finiti nel mirino delle big d'Europa.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sportinfatti, nei prossimi mesi potrebbero arrivare delle offerte per Lautaro Martinez e Denzel Dumfries. Il primo piace da sempre al Cholo Simeone, che lo vede come l'uomo perfetto da affiancare a Joao Felix nel suo Atletico Madrid. L'olandese invece, partito in sordina ma ora autentica rivelazione del campionato, sembra far gola al Bayern Monaco. Tuttavia nessun allarme rosso: le cose, economicamente parlando, vanno meglio della scorsa estate e l'Inter venderà solo di fronte a offerte irrinunciabili. Quindi, a meno di proposte indecenti, è difficile che la società scelga di liberarsi a cuor leggero dei propri gioielli, soprattutto nel caso di Dumfries, che difficilmente otterrebbe una valutazione esorbitante.