Mercato – Inter, attenta al Derby: il Milan ora fa sul serio per Scamacca

La situazione intorno all'attaccante del Sassuolo

Che l' Inter sogni da diversi mesi di portare Scamacca a Milano non è un segreto. I nerazzurri però, non potendo spendere denaro sonante senza prima cedere qualche big, hanno sempre cercato di impostare la trattativa, come spesso fatto dalla Juventus negli ultimi anni, su un prestito con diritto od obbligo di riscatto dilazionato su più stagioni. Questa volta però, come riportato da La Gazzetta dello Sport , il Sassuolo non sembra voler sottostare alle regole del club compratore, complicando quindi notevolmente i piani dell'Inter.

Soprattutto perché all'orizzonte per Scamacca è spuntato prepotentemente il Milan, che potrebbe piazzare il doppio colpo con Berardi. I rossoneri per il centravanti potrebbero mettere sul piatto 30 milioni cash, meno dei 40-45 messi in conto dagli emiliani ma comunque denaro fresco e immediato, che fa sempre gola e che l'Inter invece ora come ora non può offrire. Il rischio di perdere il giocatore per una mera questione economica c'è. A salvare i nerazzurri potrebbero essere due cose: l'eventuale accordo rossonero con Origi, parametro zero in uscita dal Liverpool, e la volontà dello stesso Scamacca, con cui i nerazzurri avrebbero un'intesa di massima per il contratto.