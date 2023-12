Quanto spende in più l’Inter per Buchanan senza Decreto Crescita

L’arrivo di Tajon Buchanan all’Inter non sembra essere troppo in discussione, con i nerazzurri che sono alla ricerca dell’intesa definitiva con il Club Bruges (si dovrebbe chiudere intorno agli 8 milioni di euro) per portare l’esterno canadese a Milano già nei primi giorni del 2024. Tuttavia, il costo dell’operazione subirà delle modifiche a causa dell’abolizione del Decreto Crescita.

Una differenza non di primo piano, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, dato che l’ingaggio di Buchanan non dovrebbe essere particolarmente elevato: circa 1,5 milioni di euro. Senza Decreto Crescita, i nerazzurri spenderanno 1 milione di euro lordi in più.

L’opinione di Passione Inter

L’arrivo di Buchanan non sembra essere in discussione, soprattutto vista la lunga assenza di Cuadrado che sta lasciando Inzaghi senza troppe alternative nel ruolo. Il canadese è un giocatore talentuoso e l’investimento non troppo esoso potrebbe rivelarsi una mossa vincente dell’Inter. Una prima prova della nuova vita senza il Decreto Crescita.