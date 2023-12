Cosa può ACCADERE nel mercato di gennaio dell’Inter

Mancano ormai poche ore e il mercato di gennaio avrà ufficialmente il via. Anche l’Inter cercherà di essere protagonista con l’acquisto di Buchanan come priorità assoluta del club nerazzurro. C’è ancora un po’ di distanza tra i nerazzurri e il Club Bruges, ma l’accordo non dovrebbe essere in discussione. Sarà l’unica mossa della dirigenza interista?

In entrata sembrerebbe di sì. D’altronde, l’assalto all’esterno canadese è arrivato principalmente in virtù dell’infortunio di Cuadrado, che terrà fuori il colombiano per diversi mesi. Con l’abolizione del Decreto Crescita, poi, i margini di manovra dell’Inter sembrano essersi ridotti ulteriormente. Tuttavia, non sono da escludere delle possibili sorprese, se dovesse arrivare l’occasione giusta.

La situazione in attacco, infatti, lascia non pochi dubbi. Nonostante il primo gol in Serie A di Arnautovic, la sensazione è che il reparto offensivo nerazzurro presenti alcune lacune preoccupanti, specie se non c’è Lautaro Martinez in campo. La situazione più delicata è quella di Sanchez, per il quale si è parlato anche di possibili sirene arabe. Se il cileno dovesse effettivamente lasciare l’Inter, un intervento sul mercato potrebbe effettivamente divenire concreto. Da capire se, nel caso, sarà effettivamente Taremi, attenzionato a parametro zero per giugno, il prescelto della dirigenza.

Tuttavia, anche il reparto sulla carta più completo dell’Inter potrebbe subire qualche modifica. Sono tutt’altro che improbabili, infatti, le cessioni di Sensi e Agoumé. Il secondo, in particolare, avrebbe già attirato le attenzioni del Siviglia. A quel punto, a livello numerico potrebbe esserci bisogno di un altro centrocampista, vista anche la poca fiducia concessa fin qui a Klaassen e lo scarso impegno di Asllani. Per quest’ultimo, in particolare, potrebbe tornare di moda l’ipotesi del prestito.

Che tipo di profilo potrebbe interessare l’Inter? Sicuramente l’investimento non potrebbe essere troppo oneroso. Pertanto, si potrebbe pensare a un prestito per qualche giocatore in difficoltà nel suo attuale club e in cerca di rilancio.

L’ultimo fronte sul quale i nerazzurri lavoreranno anche a gennaio, inoltre, è quello dei rinnovi. Dopo le ufficialità sul finire del 2023 di Dimarco e Darmian, con anche quella di Mkhitaryan alle porte, l’obiettivo sarà l’accordo con il capitano e il vicecapitano: Lautaro Martinez e Barella. Più complicata, invece, la trattativa con Dumfries. Il mancato accordo, con il contratto in scadenza nel 2025, e l’arrivo di Buchanan, potrebbero essere l’anticamera a una sua cessione in estate.