CdS – Smentito l’interesse dell’Inter per Caicedo: Fiorentina in pole, ma Lotito non cede

In seguito alle voci circolate nel pomeriggio di ieri, sono state immediatamente smentite da più parti le informazioni di mercato secondo cui l’Inter fosse interessata a Felipe Caicedo. Il club nerazzurro è vero che sta cercando un vice Lukaku, e per fisicità l’attaccante della Lazio potrebbe ricoprire perfettamente il ruolo del belga, ma va anche detto che Claudio Lotito chiede ben 8 milioni di euro per lasciar partire il calciatore. Una cifra che l‘Inter non può assolutamente permettersi, visto che spera tutt’ora di poter rinforzare il reparto offensivo con colpi a costo zero.

Per quanto riguarda il centravanti ecuadoriano, insomma, è stata smorzata sul nascere l’idea che portava ad un possibile trasferimento a Milano. Chi potrebbe invece permettersi gli 8 milioni di euro chiesti dalla Lazio è la Fiorentina, che ha appena incassato 14 milioni dalla cessione di Pedro ed ha rispedito Cutrone al Wolves chiudendo il prestito. In questo caso, però, Lotito dovrebbe prima confrontarsi con Simone Inzaghi per prendere una scelta definitiva, visto che il tecnico reputa Caicedo fondamentale all’interno delle sue rotazioni.

