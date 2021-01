TS – Gomez primo nome sulla lista dell’Inter. Eder alternativa in ‘famiglia’

In attesa di sbloccare il mercato in uscita con la cessione di Eriksen, dopo aver già piazzato Radja Nainggolan in prestito al Cagliari per sei mesi, l’Inter continua a sperare nel colpo Papu Gomez per l’attacco. L’argentino avrebbe caratteristiche ben diverse rispetto a quel vice Lukaku che Antonio Conte cerca da diversi mesi, ma la sua qualità potrebbe incastrarsi perfettamente con le dinamiche offensive della formazione nerazzurra, dando un’alternativa in più al tecnico leccese.

Stando a quanto affermato questa mattina sulle colonne di Tuttosport, l’Inter effettivamente ha inserito il nome di Gomez in cima alla lista dei propri desideri. Un principio di accordo sarebbe già stato raggiunto anche con l’entourage del calciatore, che preferirebbe andare in un top club, rimanendo vicino alla sua Bergamo. Il vero ostacolo è rappresentato dalla famiglia Percassi che continua a chiedere 10 milioni di euro per la cessione.

Per arrivare alla cifre chiesta dall’Atalanta, l’Inter potrebbe inserire delle contropartite giovani nell’affare. Oristanio e Pirola restano in pole, anche se su quest’ultimo restano le perplessità del club nerazzurro. Rimane invece sullo sfondo il nome di Eder, calciatore che appartiene allo Jiangsu Suning e che lo stesso Conte conosce bene, ma che non scalda particolarmente l’ambiente interista.

